Il Napoli chiude il mercato in attivo di 10 milioni e ne risparmia anche 3,7 di stipendi (Corsport)

Il club ha fatto acquisti per 75,5 milioni, uscite per 84. La plusvalenza di Kim sfiora i 50 milioni. Il bilancio del Napoli torna in utile

Sul Corsport Alessandro Giudice analizza i conti del Napoli alla luce dell’ultimo mercato.

Il mercato del Napoli campione d’Italia non prevede azzardi, come da politica ormai consolidata del club azzurro. Del resto, la rosa capace di dominare il campionato e perfino il girone di Champions l’anno scorso non necessitava di interventi radicali.

La cessione di Kim ha prodotto una sostanziosa plusvalenza che confluirà nell’esercizio contabile 2023/24 e dovrebbe sfiorare i 50 milioni perché la società segue la prassi di accelerare gli ammortamenti.

Il club ha fatto acquisti per 75,5 milioni, incluso il riscatto di Simeone dal Verona che non era obbligatorio. A fronte di questo impegno finanziario, ha concluso operazioni in uscita per 84 milioni, inclusa la cessione a titolo definitivo di Petagna al Monza che ha assolto l’obbligo di riscatto. Il club beneficerà di un leggero risparmio nel monte stipendi (-3,7 milioni).

Il bilancio dell’anno in corso godrà di una sessantina di milioni di ricavi da plusvalenze che riporteranno in utile un bilancio penalizzato negli ultimi due anni.

ilnapolista © riproduzione riservata