Il Guardian ironizza sull’autogol di Gatti: “Non è la prima volta che i video dei gatti diventano virali”

Definisce umiliante il gol segnato nella propria porta e “brutale” la sconfitta rimediata contro il Sassuolo

Il Guardian torna sulla sconfitta della Juventus contro il Sassuolo e sull’autogol di Gatti. Secondo il quotidiano inglese, la Juve aveva dato buoni segnali dopo la vittoria con la Lazio. La squadra sembrava aver capito come prendere il controllo delle partite anche senza il possesso palla. Quella contro il Sassuolo era un test di maturità, ancor di più visto la conferma da parte di Allegri degli stessi undici titolari per la prima volta da quanto è tornato a Torino.

“Sabato c’è stato un vero shock nella sala stampa del Mapei Stadium quando i giornalisti si sono resi conto che la squadra che avrebbe affrontato il Sassuolo era la stessa che aveva battuto la Lazio 3-1 una settimana prima“.

Purtroppo però per Allegri, l’esame è stata una bocciatura totale. La squadra ha incassato 4 gol dai neroverdi. Il primo gol una papera di Szczesny. Il destino ci ha messo lo zampino sul secondo gol segnato da Berardi, per un’estate inseguito dai bianconeri. Sul terzo c’è qualche responsabilità del portiere juventino. Il quarto è un erroraccio di Gatti che senza guardare la posizione del proprio portiere, ha messo il pallone nella propria rete:

“Ricevendo palla da Szczesny e andando nel panico sotto pressione prima di giocare un passaggio no-look nella propria rete. È stato un errore umiliante da parte di un giocatore che iniziava la sua prima stagione da titolare come difensore centrale. Il cognome di Gatti si traduce (in inglese, ndr) come “cats” quindi, come ha sottolineato più di un idiota su Internet, almeno questa non sarebbe la prima volta che i video di Gatti sono in cima alle classifiche di video diventati virali“.

La Juve, lanciata dall’euforia della vittoria contro la Lazio, si è schiantata a tutta velocità contro il muro della realtà:

“Esclusa dalle competizioni europee, la Juventus dovrebbe avere gambe più fresche delle rivali dello scudetto. L’imbattibilità della Juventus è stata interrotta da una brutale sconfitta. Una sconfitta contro il Sassuolo non è certo motivo di panico, ma questo è stato un bagno di realtà per la Juventus“.

