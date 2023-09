Il Corsport sulle immagini del gol di Vlahovic, “La Lega diffonde le immagini, poi dipende dai registri quali mostrare”

“Non ci sono telecamere sulle due linee perimetrali lunghe. Quelle della porta sono salvate dalla Goal Line Technology”

Maresca è stato l’uomo di Rocchi che ha arbitrato la sfida tra Juventus e Lazio, vinta dai bianconeri. Una partita che ha presentato numerose polemiche, tra il numero dei cartellini e una palla che potrebbe essere uscita dal campo.

In particolare, si tratta del pallone che Mckennie aveva in possesso, che sembra essere uscito del tutto sul fallo laterale. Il centrocampista americano aveva poi passato palla a Locatelli, autore dell’assist a Vlahovic. Il Var ha convalidato, ma le polemiche sono montate anche perché non ci sono state chiare immagini da parte delle tv per rivedere l’accaduto.

Cosa sottolineata da Paolo Ziliani sui social

Mettiamola così: in Juventus-Lazio la palla di McKennie magari non era completamente uscita; ma di certo le tv che mostrano calcio in Premier League (vedi i chiari replay mostrati subito dopo il gol di Hojlund, subito annullato, oggi in Manchester-Brighton) sono avanti anni luce rispetto alle nostre tv, sempre tremebonde e piene di remore – quando di mezzo c’è il club col brand da salvaguardare – nel mostrare con prontezza tutti i replay possibili e immaginabili delle azioni contestate. Come se il fatto non fosse avvenuto, nessun replay, chi racconta passa oltre, occhio non vede cuore non duole (anzi: occhi si chiude, cuore non duole). Facciamo ridere i polli e poi ci meravigliamo che nessuno, nel mondo, voglia vedere – figuriamoci comprare – le nostre partite.

Il Corriere dello Sport ne parla nel suo approfondimento a firma di Edmondo Pinna in cui si parla del fatto che la prestazione di Maresca è stata considerata “molto buona” per la Commissione Arbitri guidata da Rocchi,

“Molto buona. Restiamo, anche qui, sorpresi, anche se sugli episodi – per fortuna più che per capacità – l’arbitro internazionale presidente della sua sezione, quella di Napoli, non ha combinato disastri. Soprattutto sull’episodio che ha fatto infuriare la Lazio – il pallone recuperato da McKennie sulla linea laterale – oltre al controllo dell’assist numero due, Pagliardini, ha avuto anche il conforto diciamo ‘fuori protocollo’ da parte del Var”.

Resta comunque il problema delle immagini, e non solo per Maresca. Spesso sono difficili da reperire e non bastano a interpretare per tutti gli angoli del campo:

“La Lega diffonde le immagini ai broadcaster, poi dipende dai vari registri quali mostrare. Non ci sono telecamere sulle due linee perimetrali lunghe. Quelle corte (di porta) sono (in parte) checkate dalla GLT (Gol Line Tecnology). Con quelle immagini, nel VOR hanno fatto all’antica, quando il SAOT (il fuorigioco semiatomatico) non c’era. L’off side si faceva col in Cross Air 3D, linea orizzontale, linea verticale per le proiezioni e via”.

