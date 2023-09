I dubbi di Bagnaia sulla gomma posteriore Michelin: «Non è normale quello che è successo» (Gazzetta)

“La rabbia per una caduta che non si spiega. Ha affrontato le curve con grande cautela e senza fare nulla di anomalo”

Il terribile incidente di Bagnaia domenica in Catalogna, per fortuna finito senza serie conseguenze. La Gazzetta riporta i dubbi del campione del mondo della Moto Gp.

Chi volava sull’aereo atterrato poco prima di mezzanotte a Bologna, descrive un Bagnaia che, seppure evidentemente sofferente, appariva tutto sommato tranquillo. Semmai, con chi gli ha parlato emergeva piuttosto la rabbia per un incidente che anche in tarda serata non si spiegava, confortato in questo anche dai dati tecnici, che evidenziano come il leader del Mondiale, dopo una prima staccata affrontata con grande cautela, nella curva successiva non abbia fatto assolutamente nulla di anomalo rispetto al solito. Così che i dubbi sul comportamento della gomma media posteriore della Michelin aumentano, come lo stesso Bagnaia ha fatto intuire nelle poche parole rilasciate nel lasciare l’ospedale: «Non è normale quello che è successo».

ilnapolista © riproduzione riservata