Genoa-Napoli, lunedì parte la vendita dei biglietti: il settore ospiti costa 35,00 euro

Da ore 12 di lunedì 11 settembre fino alle ore 12 di mercoledì 13 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati. Si chiude venerdì 15 alle 19

Da lunedì alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per Genoa-Napoli, in programma domenica 16 settembre alle ore 20.45 allo stadio Ferraris. La prima fase della vendita (fino alle ore 12 di mercoledì 13 settembre) sarà riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento allo stadio Maradona, poi (e fino alle 19 di venerdì 15 settembre) la vendita sarà aperta anche a chi non ha l’abbonamento, purché sia possessore della fidelity card del Napoli. Il prezzo per un tagliando nel settore ospiti è di 35,00 euro.

Di seguito il comunicato del Napoli inerente la vendita dei biglietti.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Genoa – Napoli, in programma domenica 16 settembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Prima fase. Dalle ore 12:00 di lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 di mercoledì 13 settembre 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Dalle ore 14:00 di mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente sul web, collegandosi al sito www.vivaticket.com.

Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://genoacfc.it/2023/08/25/il-regolamento-duso-dello-stadio-olimpico/

Codice di regolamentazione: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/Codice-di-regolamentazione.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/modulo-striscioni.pdf

ilnapolista © riproduzione riservata