Gattuso vicinissimo al Lione, Mendes è in ottimi rapporti col presidente Textor

Per Sky siamo ai dettagli, trattativa favorita dall’ottimo rapporto personale tra i due. Gattuso tornerebbe dopo l’esperienza negativa di Valencia

Gattuso sarebbe vicinissimo al Lione. Lo dice Sky Sport Italia – “siamo ai dettagli” informano – e la notizia è ripresa da Rmc.

“La trattativa sarebbe stata facilitata dagli ottimi rapporti di Mendes – procuratore di Gattuso – con il presidente del Lione Textor.

Gattuso potrebbe essere in panchina già domenica prossima contro il Le Havre in Ligue 1. Tornerebbe in panchina dopo l’esperienza infausta di Valencia (dopo il suo addio si sono salvati).

Rmc Sport aggiunge che il Lione ha provato a ingaggiare Graham Potterma senza successo: ha rifiutato. Si sono fatti i nomi di Oliver Glasner, Christophe Galtier, Will Still e Julen Lopetegui.

Intanto l’avventura di Laurent Blanc è finita. È durata pochissimo con un punto in quattro partite.

