Gattuso (quasi) nuovo allenatore del Marsiglia (Footmercato)

Gattuso è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Marsiglia. Lo annuncia Footmercato. Gattuso è in pole position per succedere a Marcelino che ha lasciato dopo le minacce degli ultras a lui e a Longoria (il presidente). Già in settimana dovrebbe dirigere la prima seduta di allenamento.

Fabrizio Romano ha confermato la notizia. Gattuso era stato vicino al Lione dove poi è andato Fabio Grosso.

Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM

Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.

Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023