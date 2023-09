Garcia finge di non conoscere i messaggi lanciati dalle Nazionali (Corsport)

Una sosta piena di Napoli, di Elmas, di Raspadori centravanti. Non può non conoscere la storia come disse due settimane fa

Non è ovviamente passata inosservata la frase di Garcia «Raspadori in Nazionale? Non posso guardarli tutti. So che ha giocato 70 minuti punta». Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

Il Napoli non è ancora quel piacere per gli occhi che forse Garcia sognava, nel momento dell’investitura: però sono passate tre giornate di campionato e prima che il tormento si diffonda intorno a sé, conviene sdrammatizzare un po’, fingendo di non sapere come sia andata questa sosta, piena di Napoli, di Elmas, di Raspadori (centravanti) e dunque di messaggi diretti lanciati dalle Nazionali («non ho potuto vedere tutte le partite, perché ne abbiamo tanti in giro e io non ho dieci occhi») accatastati a bordo campo. E comunque, certo che sa («Raspadori ha avuto 70’ minuti con l’Ucraina ma può giocare in tutti i posti in attacco e penso che possa fare anche la mezzala: avendo davanti a sé Osimhen, per lui sarebbe meglio non essere solo una punta centrale»), non può non conoscere la storia, come scherzando (?) due settimane fa disse.

