Finlandia-Danimarca 1-0: Lindstrom sostituito nell’intervallo

Tiro parato dal portiere al 15′, per l’attaccante del Napoli. Lindstrom gioca solo 45 minuti, poi viene rimpiazzato da Hojlund

L’attaccante del Napoli Jesper Lindstrom ha giocato 45 minuti nella partita di qualificazione europea Finlandia-Danimarca vinta dai danesi per 1-0. La vittoria della Danimarca è arrivata negli ultimi minuti del match. A segnare è stato Hojbierg. Lindstrom, partito titolare, ha giocato solo il primo tempo: nell’intervallo è stato sostituito con Hojlund.

Lindstrom si è fatto parare un tiro al 15′ dal portiere della Finlandia.

Con la vittoria sulla Finlandia, la Danimarca è prima nel girone, un punto sopra i finlandesi che adesso sono a pari punti con il Kazakistan che ha vinto in casa contro l’Irlanda del Nord (1-0). Resta invece ferma a 3 punti l’Irlanda del Nord, alla quinta sconfitta di seguito. L’ultima è San Marino, con zero punti, che deve ancora giocare con la Slovenia.

Qualche giorno fa, proprio dal ritiro della Nazionale, Lindstrom aveva raccontato il passaggio al Napoli, avvenuto in estate. L’attaccante è arrivato dall’Eintracht Francoforte.

«All’inizio credevo di dover rimanere all’Eintracht, poi per il fair play il club ha dovuto vendere alcuni giocatori e tutto è stato un po’ frenetico. All’improvviso ho dovuto prendere un aereo, fare le valigie e dire addio a Francoforte. Ovviamente sono rimasto sorpreso che ciò sia stato possibile, perché avevano detto che non lo sarebbe stato. Ma è stato bello. Non vedevo l’ora che accadesse qualcosa. Non sei sicuro di nulla finché non ti siedi con carta e penna in mano. Quindi sì, mi sono seduto e ho pensato: sono un giocatore del Francoforte o del Napoli? Se non avesse funzionato e fossi rimasto ancora a Francoforte sarei stato contento anche di questo, perché io e la mia ragazza ci siamo divertiti a Francoforte. Dopotutto c’era il Liverpool, ma quanto tempo avrei avuto per giocare? Sarebbe stato intelligente andare al Liverpool? Sono un tifoso del Liverpool, quindi avrebbe potuto anche essere un’esperienza follemente interessante. Ma se non gioco, tanto vale sedermi e guardarli in tv per un altro club. Adesso ho un’età in cui devo giocare un po’ a calcio. Ecco perché penso che il Napoli sia un buon cambiamento. È uno dei migliori club del mondo e hanno detto che giocherò e avrò molte occasioni».

