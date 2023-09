Ferrari: pole a Monza di Carlos Sainz per 13 millesimi. Leclerc terzo

Qualifiche tiratissime nel circuito di Monza, Verstappen secondo. Lo spagnolo: «Ho la pelle d’oca, farò di tutto per stare davanti»

Pole position per le Rosse nella qualifica di casa. A Monza, Carlos Sainz conquista la prima piazza per 13 centesimi. Dietro Verstappen con la Red Bull. Poi la Ferrari di Leclerc.

Le Ferrari fin da venerdì hanno mostrato ottimi progressi. Fin dalle prime prove libero lo spagnolo del Cavallino è sempre stato primo. In qualifica oggi ha confermato questa tendenza, superando il compagno di squadra per 67 millesimi e poi il campione del mondo per soli 13 millesimi.

Nella Q3 era sfida proprio fra i piloti della Ferrari e la Red Bull di Verstappen. Leclerc, partito prima degli altri, chiude il suo giro con 1’20”361. Dopo di lui arriva l’olandese campione del mondo che fa meglio del monegasco per 54 millesimi. A spuntarla è Sainz che chiude in 1’20”294.

Domani alle 15 il via alla gara. C’è tanta curiosità dopo questa prestazione sorprendente. I tifosi sperano in un passo gara di Sainz e Leclerc migliore delle ultime gare. L’obiettivo è il podio davanti al pubblico ferrarista.

Durante le qualifiche qualche momento di apprensione. La Fia ha infatti comunicato che entrambi i piloti di Maranello erano sotto investigazione per presunto sforamento del “maximum lap time“. Il dubbio era che le Rosse avessero completato l’out lap con un tempo oltre quello consentito per ragioni di sicurezza. Alla fine però nessuna penalità e sospiro di sollievo.

Le parole di Sainz:

«Appena ho tagliato il traguardo nel giro di rientro, guardando il pubblico, non ho più smesso di avere la pelle d’oca, ed è fantastico. Già in hotel, in pista e ovunque andiamo c’è sempre sostegno e incoraggiamento, ed è la sensazione più bella che puoi avvertire come pilota. Domani l’obiettivo è il podio, e darò tutto per mantenere questa posizione. Cerchiamo di partire bene e di fare un bel primo stint per lottare con Max, che di solito è molto veloce. L’obiettivo era avere una macchina davanti, tutti l’avevamo e abbiamo guadagnato un po’ in velocità. E’ stata una pole difficile, abbiamo tutti rischiato. Ci siamo divertiti. Verstappen? Lo dirà la gara e il passo, io penso che si può vincere facendo tutto bene. Se loro sono più veloci ci passeranno, altrimenti farò di tutto per stare davanti».

