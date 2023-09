Di Lorenzo sembra timido e schivo, ma in campo si trasforma (Corsera)

È uno dei potenziali leader della Nazionale, Spalletti si aspetta molto da lui. Qualcuno ipotizzava anche la fascia da capitano per lui

«Di leader bisognerebbe averne più di uno», ha raccontato Spalletti il giorno della presentazione. E il Corriere della Sera ricorda i calciatori che possono ricoprire questo ruolo nella nuova Nazionale. Tra cui Di Lorenzo il capitano del Napoli.

Di Lorenzo promette di accompagnarlo in questa avventura. Il terzino è un fedelissimo di Spalletti, che ne ha fatto il capitano del Napoli. Dilo, come lo chiamano i suoi compagni, sembra timido e schivo, ma in campo si trasforma. C’è chi aveva immaginato che potesse diventare il nuovo capitano a dispetto delle consolidate gerarchie. In realtà il nuovo c.t. andrà avanti sulla strada dei suoi predecessori: la fascia finirà sul braccio del giocatore che avrà più presenze azzurre. Ma Spalletti si aspetta molto da Di Lorenzo, che deve favorire l’integrazione e la conoscenza tra lo staff di Luciano e il gruppo.

