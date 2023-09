De Laurentiis studierà in tv il Napoli di Garcia alla prova Champions (Corsport)

Braga-Napoli è un esame oppure una presa di coscienza sullo stato dell’arte, lo sa pure Garcia. Il presidente è rimasto in città

La vigilia di Champions (Braga-Napoli) analizzata sul Corriere dello Sport da Antonio Giordano.

Da Braga, in diretta televisiva, Garcia verrà amabilmente «vivisezionato» da Aurelio De Laurentiis, rimasto a casa per essere al matrimonio del Rettore della Federico II, Matteo Lorito, però poi salito immediatamente sulla propria Cattedra, quella che qualsiasi presidente, Adl incluso, si assegna nella buona e pure nella cattiva sorte. Braga-Napoli è un esame oppure una presa di coscienza sullo stato dell’arte, lo sa pure Garcia, che De Laurentiis terrà poi come relazione di questa settimana, una specie di tour ma non certo un percorso spirituale, in cui al Napoli servirà rialzarsi e camminare. Meglio ancora se corresse. Prima che poi sia già (clamorosamente) troppo tardi.

