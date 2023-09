De Laurentiis al matrimonio di Lorito rettore della Federico II

Matrimonio celebrato con rito civile dal sindaco Manfredi. Poi il ricevimento a Villa Doria d’Angri

Aurelio De Laurentiis non è volato con il Napoli in Portogallo per la prima di Champions e oggi ha partecipato al matrimonio di Matteo Lorito rettore dell’Università Federico II che si è sposato con Francesca Marino. A sposarli con rito civile è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il ricevimento a Villa Doria d’Angri. Presenti, oltre ad Aurelio De Laurentiis, tra gli altri anche il presidente dell’Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci, Maurizio De Giovanni, Marino Niola, Marco Zurzolo.

