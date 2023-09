Il Napoli è rimasto 4 ore a Capodichino. Ugolini (Sky): «È stato un po’ un viaggio della speranza»

Sono atterrati in Portogallo alle 21 e un’ora dopo Mario Rui e Garcia in conferenza stampa. Ugolini: «Se Rrahmani sta bene, gioca Natan»

Viaggio stancante per il Calcio Napoli che è atterrato in Portogallo solo alle 21 ore italiane. Un pomeriggio particolarmente stancante. La squadra è rimasta quattro ore in attesa del charter della compagna AlbaStar che ha avuto un contrattempo. È il motivo per cui la conferenza stampa è stata ovviamente rinviata di volta in volta e poi Garcia e Mario Rui sono riusciti a parlare con i giornalisti attorno alle 22.10.

Ugolini: «È stato un po’ un viaggio della speranza, la speranza anche di vedere un buon Napoli. È una partita importante, un risultato positivo consentirebbe di preparare al meglio la delicatissima trasferta di Bologna.

«Se Rrahmani sta bene ci sono buone possibilità di vedere Natan. Mario Rui preferito a Olivera. Qualcosa deve ancora migliorare visto il gesto di Kvara con Garcia a Genova»

