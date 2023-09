Condò: «Garcia vuole che Kvara faccia anche la fase difensiva, con Spalletti non era così»

A Sky: «Chiedere a Kvara di difendere e vedere che non segna forse dovrebbe fargli pensare che è meglio lasciarlo fare quello che faceva l’anno scorso»

Nel salotto del sabato sera di Sky si commentano le prestazioni odierne di Juve e Lazio che hanno deluso rispettivamente contro Sassuolo e Monza. Ma c’è spazio per un breve commento anche per il Napoli di Garcia che domani incontrerà il Bologna

Îl parere di Costacurta

«Non ha ancora interiorizzato le piccole modifiche che ha chiesto Garcia. E poi l’ho detto dopo la Champions, credo che manchi tantissimo Kim. 4 gol dei 5 presi hanno come caratteristica quella di avere l’uomo dentro l’area piccola che colpisce la palla»

Molti accusano Garcia di aver voluto cambiare qualcosa nel gioco di Spalletti. Condò sottolinea

«Quando ha detto che Kavra deve divertirsi anche a difendere, con Spalletti difendeva molto poco. In questo senso chiedere a Kvara di difendere e ricordarlo in conferenza parlando del fatto che non segna, è una cosa che forse dovrebbe fargli pensare che è meglio lasciarlo fare quello che faceva l’anno scorso»

