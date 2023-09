“Chi ha vinto lo scudetto nel 2023? Nigeria”. La clamorosa gaffe a Canale 5 VIDEO

L’errore di una concorrente del programma “Caduta libera” è diventato subito virale facendo sussultare i tifosi del Napoli

Clamorosa gaffe calcistica di una concorrente nel corso di ‘Caduta Libera’, programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. Un errore che riguarda lo scudetto del Napoli e che ha fatto subito il giro dei social diventando virale. Uno scivolone che ha ovviamente lasciato di stucco i tifosi partenopei. La domanda posta alla concorrente era in teoria tutto sommato molto semplice. “Ha vinto il suo terzo scudetto nel campionato di calcio di Serie A nel 2023”. La concorrente avrebbe dovuto indicare il nome della squadra campione d’Italia. A suo vantaggio aveva diversi aiuti a disposizione, la risposta era di sei lettere. La prima lettera era la N, l’ultima la I. Insomma, il nome della squadra vincitrice dello scudetto era facilissimo da individuare.

La risposta era ovviamente Napoli.

La concorrente in questione, però, è andata decisamente in difficoltà, fino a sbagliare totalmente la risposta. Per la malcapitata concorrente, ad aver vinto lo scudetto è stata la “Nigeri” e non il Napoli di Luciano Spalletti.

Un errore decisamente grossolano considerando che la Nigeria è una Nazionale di calcio e non avrebbe potuto in nessun modo prendere parte al campionato di calcio di Serie A. Tra l’altro la concorrente non ha nemmeno risposto “Nigeria” ma “Nigeri”. Insomma, una svista clamorosa, dettata probabilmente dall’emozione derivante dalla partecipazione al programma. Si può solo immaginare che la concorrente si sia lasciata spiazzare e fuorviare nella risposta pensando ad uno dei principali artefici della splendida cavalcata del Napoli nello scorso campionato, ovvero il bomber azzurro nigeriano Victor Osimhen, che tra l’altro ha vinto anche il titolo di capocannoniere nello stesso campionato di Serie A, conclusosi con il Napoli campione d’Italia.

Sui social la sorpresa nell’accogliere la risposta della concorrente è stata ovviamente grande e il video è diventato in breve tempo virale, soprattutto tra i tifosi del Napoli.

