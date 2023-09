Belotti a Buongiorno: “Caro Alessandro goditi il momento… per me è stato il più intenso della carriera…”

La Stampa riporta il messaggio che il Gallo aveva mandato poco prima di lasciare il Torino, insolito, considerando che Belotti non ha mai scritto nella chat di squadra per salutare i compagni

Quest’estate il Gallo Belotti ha salutato il Torino per sbarcare, da svincolato alla Roma di Mourinho. Il suo addio ha fatto molto discutere per i modi soprattutto.

L’ex capitano dei granata, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha giocato al Toro per sette anni, ne è diventato un simbolo. Andando via salutò i tifosi con un lungo post sui social in cui dichiarò il suo amore eterno per il Torino.

Quello che però lascia perplessi ancora oggi, scrive La Stampa, è che non abbia salutato nessuno dei suoi compagni nella chat di squadra del Torino

Andrea Belotti se ne è andato dal Toro dopo 251 partite e 113 reti senza scrivere una parola sulla chat di squadra e senza raccontare il perché a chi era in attesa di decifrare gli umori, e non solo

Belotti ha parlato più volte da quando è alla Roma ed è anche già tornato sul campo del Torino, ma resta ferma la sua volontà di non parlare del capitolo Toro

motivi personali, l’unica concessione da quando ha scelto di non rinnovare il contratto con il patron Urbano Cairo, colpevole, ai suoi occhi, di averlo blindato nel momento in cui, estate del 2017, c’era la corte del Milan a fargli girare la testa.

Il suo silenzio è assordante e ingombrante

In ogni caso, prima di andarsene Belotti aveva inviato un messaggio ad Andrea Buongiorno (che ha ereditato la sua fascia di capitano) poco prima che nell’ultimo 4 maggio granata a Superga leggesse i nomi degli Invincibili. Il testo, in sintesi, era questo: “Caro Alessandro goditi il momento… per me è stato il più intenso della carriera…“.

