Bagnaia: «l’ematoma va dal ginocchio fino al piede, che male al sedere»

Dal Corsera. Oggi correrà le prove libere a Misano. «Potrebbe essere un problema muovere la gamba», ha chiesto di allargare la tuta

Pecco Bagnaia torna in moto cinque giorni dopo l’incidente di Barcellona che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ieri ne ha parlato. Oggi dovrebbe correre le prove libere a Misano.

Pecco Bagnaia controlla l’orologio. Fa una smorfia sullo sgabello: «Che male al sedere…».

Ogni secondo conta in questo ritorno in sella a cinque giorni dalla tragedia sfiorata a Barcellona.

Terapia, piccoli allenamenti, cyclette, ha chiesto di modificare la tuta per allargarla nella zona dell’arto dolorante: «L’ematoma va dal ginocchio fino al piede, potrebbe essere un problema muovere la gamba». Dopo aver ricevuto il via libera dai medici, stamattina guiderà la Ducati nelle libere.

Non è venuto per fare la comparsa sul tracciato di cui conosce ogni pietra, dove nelle ultime tre edizioni del Gp di San Marino e della Riviera ha raccolto due vittorie e un secondo posto. «Vediamo come mi sentirò in moto, è la mia gara di casa, conosco a memoria la pista e voglio fare bene».

