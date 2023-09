Bagnaia fa l’impresa, torna in moto ed è terzo in griglia e terzo nella gara sprint

Bezzecchi secondo in griglia e secondo nella gara sprint. Entrambi hanno convissuto e battuto il dolore

Se non è un miracolo, quantomeno è un’impresa. Pecco Bagnaia – campione del mondo e in testa alla classifica Moto Gp – è tornato in moto a Misano pochi giorni dopo il terribile incidente in Catalogna. Bagnaia ha stupito tutti: terzo nelle prove ufficiali, e quindi domani partirà terzo in griglia e terzo anche nella gara sprint. Primo Martin (sua anche la pole), secondo Bezzecchi anche lui vittima di una caduta la scorsa settimana e infortunato alla mano sinistra.

Come scrive la Gazzetta

sia per Bezzecchi sia per Bagnaia una grandissima prestazione, ma come lo stesso Pecco ha riconosciuto, “Martin ha fatto qualcosa di incredibile, un giro da riguardare. Meno male che è in Ducati”.

