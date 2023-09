Arnaldi sfonda agli Us Open, Alcaraz farebbe bene a non sottovalutarlo (Corsport)

L’azzurro è la sorpresa del torneo, è agli ottavi dove affronterà il numero uno. Ha cominciato la stagione al numero 134, ora è nei primi 50

Matteo Arnaldi, 22 anni, è la sorpresa degli Us Open di tennis. Ha raggiunto gli ottavi di finale dove incontrerà Carlos Alcaraz. Ieri l’azzurro ha schiantato in tre set Cameron Norrie testa di serie numero sedici.

E ora a noi due, Carlos Alcaraz. Firmato, Matteo Arnaldi. Per quanto suggestiva o sovversiva possa sembrare, la sfida lanciata ieri dal ventiduenne sanremese è di quelle che il n.1 del mondo, suo prossimo avversario agli Us Open, farebbe bene a non sottovalutare.

La vittoria di ieri in tre set (6-3, 6-4, 6-3) contro il britannico Cameron Norrie (n.16), oltre a qualificarlo per il suo primo ottavo di finale in uno Slam, è infatti un segnale impossibile da ignorare, giunto al termine di un match mai in bilico e in coda a una stagione iniziata dall’azzurro da n.134 del mondo e sviluppatasi all’insegna delle prime volte: tante briciole seminate dal ligure lungo la sua strada che da Barcellona, dove ottenne la prima vittoria sul circuito Atp, passando per Madrid (prima vittoria in un Masters1000) e Umago (prima semifinale in carriera) lo hanno portato fino a New York e alla sua prima vittoria in un main draw di un Grand Slam. Ieri l’approdo agli ottavi e il conseguente ingresso in top50.

ilnapolista © riproduzione riservata