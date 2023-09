Anche se ci fosse stato Spalletti, oggi saremmo terzi con i 14 punti fatti la stagione scorsa

POSTA NAPOLISTA – Nel Napoli sono stati tanti i cambiamenti, non bastano tre mesi o quattro per trovare un giusto rapporto tra le parti

Buongiorno, caro Napolista

Sento dire da più giornalisti sportivi il termine finalmente il vero Napoli.

Io giudizi non li ho mai espressi prima ma sempre dopo.

Ho letto e sentito molti commenti sulle prime sei partite del Napoli e si parlava sempre in modo “negativo” per non dire altro delle prestazioni.

Paragoni tra il Napoli di Spalletti e questo attuale di Garcia tutti criticoni a dire e..” quel Napoli è finito Garcia non è all’altezza se c’era Spalletti” ecc

Spalletti è andato via lui come Giuntoli, è cambiata la guida tecnica, la preparazione, il modo di relazione tra tecnico e squadra e a mio avviso questo richiede tempo non bastano tre mesi o quattro per trovare un giusto rapporto tra le parti.

Diamo tempo, si dirà ma nel calcio di di tempo non ce n’è ed è vero, ma chi dice di “capire” di calcio sa che ci vuole. Ma bisogna essere critici perché a molti piace così.

Molti fino a ritenevano l’Inter imbattibile.

Il Napoli non è tornato, il Napoli c’era, c’è e ci sarà, ma non come lo scorso anno perché per mia opinione è impossibile ripetere quel tipo di campionato. Vediamo la stagione è lunga a Lecce sarà dura..

Ps

anche se ci fosse stato Spalletti saremmo terzi con i punti fatti la stagione scorsa 14.

Cordiali saluti

