La Juventus batte il Lecce 1-0 (gol di Milik), e Allegri vince senza Vlahovic

I bianconeri superano i salentini in classifica, dimenticano i disastri di Sassuolo e si portano al secondo posto

La Juventus ha superato il Lecce in classifica. La squadra di Allegri ha vinto 1-0 contro i salentini rivelazione del campionato. E adesso la Juve è seconda a 13 punti e il Lecce resta a 11 dove domani sera potrebbe essere raggiunto dal Napoli.

La Juventus ha vinto grazie a un gol di Milik sul filo del fuorigioco (ma non in fuorigioco, ovviamente). La partita è stata più o meno equilibrata, non c’è stato dominio della Juventus che però nel secondo tempo ha un po’ accelerato ed è bastato per portare a casa i tre punti.

Allegri ha dimostrato di poter vincere senza Vlahovic che è rimasto in panchina per quasi ottanta minuti. In panchina anche Kostic, Gatti il grande imputato di Sassuolo, Weah.

La Juve si porta al secondo posto, in attesa che giochi il Milan (domani alle 18.30 al Cagliari).

