Adani: «Il Napoli è peggiorato, non è più un’eccellenza, si è normalizzato»

Alla Domenica Sportiva: «Garcia non ha ancora trovato la sua idea di calcio. Il Napoli è sceso dall’eccellenza. Ed è sceso per scelta»

Alla Domenica Sportiva si parla del Napoli

Rimedio: «La scelta di Garcia di sostituire Kvara con Zerbin è una scelta con cui Garcia prova ad affermare la propria personalità ma è una scelta molto rischiosa. Non ha fatto entrare Simeone ma un giocatore non di primo piano. La domanda è: è il messaggio giusto che sta provando a dare ai suoi calciatori?

Adani: «I suoi meccanismi, la sua idea di calcio Garcia non l’ha trovata. L’allenatore non fa niente per fare del male. Probabilmente quest’anno con Spalletti il Napoli non avrebbe vinto con 20 punti di vantaggio come lo scorso anno. Ma si è normalizzato. L’allenatore ha tutto il diritto di cambiare un giocatore, anche tra i più forti. Cambia Lobotka con Cajueste e va sul 2-2. Ma il punto è che Lobotka non è più quello dell’anno scorso. Osimhen ha toccato sei palloni nel primo tempo ma Osimhen non lo ha tolto. La verità è che il Napoli gioca meno bene».

Panatta: «se uno mi sostituisce che mancano uno e due minuti è offensivo verso il giocatore».

Rimedio: «Garcia sta provando a cambiare il modo di giocare del Napoli, lo vuole più verticale, sta cercando di modificare il modo di giocare del Napoli ma non sono convinto che sia la strada giusta».

Adani: «Il nervosismo di Kvaratskhelia? Non dico nemmeno che sia giusto, a mente fredda non posso dire che è giusto, non posso non rispettare un allenatore nuovo che arriva e prova a mettere le sue idee, perché veramente siamo a settembre. Però va detto che il Napoli è cambiato e non è cambiato in meglio. Il Napoli è peggiorato. Non costruisce meglio, non tira in porta di più, fa più disattenzioni. Lo scorso anno è stata l’eccellenza, è sceso dall’eccellenza. Per scelta. Devo valutare come è arrivato il Napoli, è da lì che ha smontato un po’ il giochino».

ilnapolista © riproduzione riservata