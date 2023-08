Victoria dei Maneskin: «La prima volta che ho provato attrazione per una ragazza è stato disorientante»

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera libera, come dovrebbe essere per tutti»

E pur non volendo mai fare politica, Victoria spiega anche quale è l’idea assoluta dei Maneskin: «Non seguo la politica, ma non ha senso discriminare le persone per il colore della pelle o per le scelte sessuali. Ognuno è libero di essere come vuole, questo è il nostro credo».