Venerdì Rocchi farà ascoltare l’audio tra Di Bello e il Var sul rigore negato al Bologna (Repubblica)

Nella conferenza a Coverciano. In attesa dell’accordo con Dazn, Rocchi può usare l’audio degli episodi a scopi didattici

Ascolteremo l’audio del dialogo tra l’arbitro Di Bello e il Var Fourneau per il rigore negato in Juventus-Bologna? Pare di sì.

Repubblica scrive che potrebbe avvenire anche venerdì 1° settembre a Coverciano alla conferenza in cui gli arbitri faranno il punto sulle prime due giornate di Serie A.

Probabilmente a breve avremo l’occasione di ascoltare la conversazione intercorsa tra i due dopo l’intervento di Iling-Junior su Ndoye a pochi passi dalla linea di porta.



Quando la Figc chiuderà l’accordo per gli audio su Dazn (si sta trattando sul modo e sui termini contrattuali) certamente potremo ascoltare l’episodio in tv. Nell’attesa è facoltà del designatore Rocchi usare l’audio degli episodi a scopi didattici, per illustrare quale sia stato l’errore e perché sia capitato.



Per questo, venerdì, potremmo avere l’occasione di ascoltare i dialoghi tra Var e arbitro. E far capire a tutti come sia nata la decisione.



La richiesta di poter trasmettere gli audio comunque non è ancora arrivata in Federcalcio.

ilnapolista © riproduzione riservata