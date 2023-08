Veiga tra i convocati di Benitez nonostante l’accordo col Napoli

Il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche con il club azzurro tra domenica e lunedì, ma nonostante questo è tra i convocati per la partita del Celta Vigo

Rafa Beniotez non si è voluto sbilanciare questa mattina in conferenza sulla notizia di mercato secondo cui il Napoli avrebbe un accordo per Gabri Veiga con il Celta Vigo

«Magari resta qui o va in un’altra squadra. Mi dice che sta bene, l’altro giorno è entrato dalla panchina e ha dato tutto quello che aveva da darci, se domani dovesse giocare spero che faccia un paio di gol. Lui ha potenziale e qualità per fare bene in qualsiasi squadra europea».

Le notizie di mercato dicono che il calciatore sarebbe pronto a firmare un contratto di cinque anni e che le visite mediche sarebbero in programma tra domenica e lunedì. Ma intanto in Spagna il tecnico del Celta lo ha incluso nell’elenco dei convocati per la sfida alla Real Sociedad.

Agustín Marchesín, Iván Villar, Manu Sánchez, Óscar Mingueza, Unai Núñez, Joseph Aidoo, Carl Starfelt, Franco Cervi, Kevin Vázquez, Renato Tapia, Carlos Dotor, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Jonathan Bamba, Gabri Veiga, Williot Swedberg, Strand Larsen, Iago Aspas, Coke Carrillo, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez.

