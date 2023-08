Veiga, Celta Vigo e Napoli vogliono chiudere in tempi brevi

Secondo Calciomercato.com l’affare è tutt’altro che sfumato, i due club e l’entourage del calciatore sono al lavoro per chiudere il prima possibile

Veiga doveva atterrare in Italia nel week end ed essere a breve un calciatore del Napoli, ma la trattativa tra il club azzurro e il Celta Vigo ha subito una frenata improvvisa, tanto che il calciatore è tornato ad allenarsi con Benitez. Ma Calciomercato.com avvisa

“guai a dare l’affare per sfumato, non c’è nessuna rottura in questo momento, nessuna conclusione dei rapporti tra le parti. Resta il discorso che il Celta Vigo avrebbe voluto chiudere prima per poter sostituire il centrocampista di O Porriño”.

Il principio di accordo tra le due società era su una base di 35 milioni tra parte fissa e bonus, al di sotto dei 40 milioni della clausola rescissoria. Si attendeva lo scambio di documenti, ma ci sono stati alcuni punti da sistemare relativi ai diritti d’immagine e i bonus.

Cosa succederà ora secondo Calciomercato.com

“Il giocatore vuole il Napoli, vuole giocare la Champions con gli azzurri e sta aspettando che si trovi la quadra finale il prima possibile. La trattativa non si è ancora sbloccata ma le parti, cioè i due club e l’entourage del calciatore, sono al lavoro per riuscirci. Dal Celta non trapela pessimismo, tutt’altro: si conta di chiudere in tempi brevi per andare a reinvestire una parte dei 30 milioni di incasso. Ottimismo anche in casa Napoli, presto potrebbe arrivare la svolta per portare Gabri Veiga ai piedi del Vesuvio”.

