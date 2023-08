Vasseur (Ferrari) incontra i giornalisti ma praticamente non dice nulla

L’uomo mediaticamente più coccolato del mondo. «il potenziale c’è, dobbiamo capire perché siamo un po’ meno performanti in gara»

Esiste qualcuno mediaticamente più coccolato di Fred Vasseur? A nostro avviso no. Il numero uno della Ferrari oggi si è guadagnato ampio spazio su un bel po’ di quotidiani per un incontro con la stampa internazionale, incontro in cui sostanzialmente non ha detto nulla. È stato trattato con i fiocchi, non come se fosse alla guida di una macchina che è semplicemente disastrosa, quarta nella classifica costruttori.

Tra le dichiarazioni riportiamo quella che più ci ha colpito:

«La macchina del 2024 sarà un progetto completamente diverso. E non perché il concetto di quella attuale sia sbagliato. Dobbiamo solo migliorarlo. Non ci mancano secondi ma decimi, dimostriamo in alcune occasioni di essere in grado di lottare con la Red Bull almeno in qualifica, ciò significa che il potenziale della macchina c’è, dobbiamo capire perché siamo un po’ meno performanti in gara».

