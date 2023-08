Tebas: «L’Arabia Saudita? Servono regole comuni per tutti per sanare lo squilibrio»

A El Mundo: «Avere leghe sostenute da fondi apportati da azionisti milionari distorce la concorrenza e causa problemi di competitività».

Tebas festeggia i dieci anni alla guida di LaLiga con un’intervista a El Mundo. Parla della crisi economica, dell’Arabia Saudita che ha fatto irruzione sul mercato e della Liga come il miglior campionato del mondo.

Sull’Arabia Saudita: rappresenta una minaccia? Tebas:

«LaLiga difende da anni la necessità di stabilire regole di gioco comuni per tutti. Avere leghe che consentono ai club di perdere denaro in modo generalizzato e che sono sostenute dai fondi apportati da azionisti milionari distorce la concorrenza».

E’ sorpreso dal fatto che i giocatori ancora al culmine della loro carriera, hanno accettato offerte dall’Arabia, come Benzema?

«Tutti avranno le loro ragioni, ma non smettono di essere professionisti che prendono le decisioni che considerano più appropriate per la loro carriera. L’obiettivo dovrebbe essere quello di risolvere lo squilibrio causato da leghe artificialmente gonfiate, che sono ciò che causa problemi di competitività e adulterano la concorrenza».

Ci sono altri, tuttavia, che lo hanno rifiutato. Kroos, Modric, Busquets, Alba e Mbappé. Pensi che Mbappe abbia un motivo per venire in LaLiga? Lo farà? Tebas:

«Ogni giocatore che vuole giocare nell’élite ha ragioni per venire in LaLiga. Siamo la competizione con il maggior numero di titoli europei e con i giocatori più premiati, quindi la motivazione per venire è un dato di fatto. Se lo farà o no, non dovrei essere io a rispondere. Personalmente, mi piacerebbe».

La Lega perde peso senza Benzema, Busquets o Asensio. È compensato dagli arrivi da Bellingham, Gundogan o Azpilicueta?

«No, è una visione molto superficiale e dobbiamo anche valutare coloro che non se ne vanno e che sono stelle: Vinicius, Pedri, Griezmann o En-Nesyri, tra gli altri. Inoltre, coloro che sono venuti lo hanno fatto per un calcio senza vortice inflazionistico nell’acquisto di giocatori a seguito di una buona strategia che fa sì che i grandi giocatori siano arrivati gratuitamente. Ci confrontano con altri campionati a causa della spesa per gli acquisti, ma è un errore se non viene analizzato se quell’acquisto risponde a obiettivi sportivi. LaLiga ha valore come competizione al di là dei talenti individuali. Anche così, se parliamo di grandi giocatori, la realtà è che, degli ultimi 13 Palloni d’oro, 12 sono andati a giocatori di LaLiga».

Un altro campionato con cui non ha un ottimo rapporto è la Super League. Il progetto e la minaccia che rappresenta è terminato? Tebas:

«Il progetto è finito, ma la minaccia non lo è. Il suo principale promotore continuerà a utilizzare le sue risorse per mantenere in vita un’iniziativa che gli permetterebbe di controllare il calcio professionistico non solo a livello spagnolo, ma anche a livello europeo e, se ci si affretta, a livello globale, a scapito del resto dei club».

Sul caso Negreira. LaLiga ha superato quella macchia? Pensi che c’è qualche responsabilità? Tebas:

«Qualsiasi problema di reputazione che riguarda il settore calcistico riguarda LaLiga, anche se non siamo direttamente responsabili. In questo caso specifico, abbiamo agito ed effettuato i relativi controlli sulla base di ciò che le nostre competenze ci consentono».

Hai in programma di continuare a guidare la LaLiga per molti anni?

«Ho intenzione di continuare per altre quattro stagioni e correre per la rielezione, ma sono le squadre che decidono. Oggi sento il sostegno a questo rinnovamento della stragrande maggioranza».

Come vedi la Liga del futuro? Tebas:

«Sarà un marchio sempre più forte e consolidato in aree oltre il calcio. Oggi ha già il più grande ecosistema nel settore dello sport e dell’intrattenimento. Penso che avrà una presenza internazionale ancora più grande. Marchi come Real Madrid o Barcellona sono riconosciuti in tutto il mondo, e in futuro lo saranno anche la maggior parte dei club della nostra competizione».

