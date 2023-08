Sousa: «Mancano ancora una punta, due esterni, due centrocampisti, un centrale e un trequartista»

In conferenza stampa: «Avevo chiarito alla società di cosa avevamo bisogno. Ho una rosa ridotta e c’è il rischio infortuni».

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Ternana. Sousa si è lamentato del fatto che la rosa ancora non è completa e di arrivare al match con la coperta cortissima.

«Ho un numero ridotto di giocatori e sono obbligato a gestire con molta difficoltà un organico corto. Devo tenere al massimo tutti i giocatori in ottica Roma, purtroppo durante il ritiro non ho potuto gestire il minutaggio sul piano agonistico e domani accadrà la stessa cosa. Soprattutto in determinati ruoli. Sono settimane di rischio infortuni perché il volume aumenta, così come l’intensità. Domani sarà una partita competitiva, la responsabilità è nostra e so che anche il mio collega Lucarelli ha avuto qualche difficoltà nella costruzione della rosa. Hanno aggiunto qualità, conosco poco a livello collettivo della Ternana. So però cosa Cristiano ha fatto con le sue squadre».

Perché tutte queste difficoltà sul mercato? Sousa:

«Le risposte ve le devono dare il direttore e il presidente. Io avevo parlato con entrambi già prima della fine dello scorso campionato. Era chiaro di cosa avessimo bisogno. C’era bisogno della punta centrale, di due esterni alti, di due centrocampisti, di un centrale difensivo che possa agire da terzino. Volevamo cambiare caratteristiche. Oggi questa rosa ha bisogno anche di un trequartista in più. Iervolino ha promesso una rosa più forte di quella dell’anno scorso e dobbiamo avere fiducia, ci sono ancora 19 giorni a disposizione e tocca a loro dare le risposte».

Proverete a vincerla subito per evitare supplementari? Sousa:

«A me interessa vincere. Non posso gestire granché. Daniliuc salterà tante partite, Bohinen morfologicamente sta facendo molta fatica e non riesce a mantenere ritmi alti. Va aiutato a trovare continuità. Mazzocchi e Dia si stanno riprendendo dagli infortuni e si stanno integrando. Il numero è veramente ridotto, ma le partite si possono vincere all’inizio o alla fine. Vogliamo metterla subito sul binario giusto, abbiamo più responsabilità rispetto alla Ternana. Io parlo di intensità, ma ci sono due tipi di intensità: quella fisica ma soprattutto quella mentale. La testa ti fa correre più veloce e ti fa fare le scelte giuste grazie alla capacità di leggere le cose in anticipo. La Ternana battaglierà, spesso hanno perso con un solo gol di scarto. Voglio vedere la lingua da fuori come una cravatta».

Chi gioca in porta?

«Costil giocherà in coppa, Ochoa in campionato».

Alla fine del mercato Sousa sarà contento se saranno arrivati quanti giocatori?

«Io sto bene con me stesso perché voglio regalare emozioni a un pubblico straordinario. Tutto quello che non posso controllare e non dipende da me è argomento che non mi entusiasma. Io non ho bisogno di riconoscimenti, in questi ultimi anni c’è stata la mia crescita personale. Io devo lavorare con i miei giocatori, so che sono a disposizione e vogliono aiutare la squadra a vincere».

Chi può recuperare per la gara con la Roma?

«A Roma avrò quelli che scenderanno in campo domani. Poi ci sarà una settimana lunga. Mazzocchi ha fatto un allenamento, oggi il secondo ma a ritmi ridotti. Già l’anno scorso lo abbiamo visto: non basta essere ok dal punto di vista medico, non è sufficiente. Dia ha fatto tutta la settimana, sarà convocato domani e vedremo come si metterà la partita prima di fare le valutazioni del caso».

