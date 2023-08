Sky, Napoli-Sassuolo, Kvara pronto a riprendere il suo posto da titolare

Anticipazioni sulla formazione scelta da Garcia: Osimhen è confermatissimo mentre per la terza maglia è lotta aperta tra Raspadori e Politano

Dopo la rimonta e la vittoria con il Frosinone, il Napoli è quasi pronto ad affrontare la seconda sfida di questo campionato, questa volta contro il Sassuolo. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo aver saltato precauzionalmente la prima sfida di campionato, Kvara è pronto a riprendere posto nel tridente dei campioni d’Italia. Per la prima partita casalinga della stagione ci sarà il georgiano sull’out di sinistra.

Osimhen è confermatissimo mentre per la terza maglia è lotta aperta tra Raspadori e Politano con il primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo torna Anguissa con Cajuste dalla panchina mentre in difesa si deve ancora decidere tra Olivera e Mario Rui ma c’è il secondo, al momento, dato per titolare.

Per quanto riguarda il Sassuolo invece Berardi potrebbe tornare titolare. In difesa torna a disposizione Ruan che era squalificato alla prima. Non è però sicura una sua maglia da titolare. Viti infatti resta in vantaggio nel serrato ballottaggio

