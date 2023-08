Sinner ora si unisce ad Alcaraz e Rune, i tre sono il futuro del tennis (El Pais)

Ha battuto in finale dell’Atp di Toronto De Minaur (6-4, 6-1). “Era già con loro in termini di gioco e presenza ma l’italiano non aveva ancora vinto un trofeo importante”

Finalmente Jannik! Sinner vince il suo primo Master 1000, l’Atp di Toronto, contro l’australiano De Minaur in due set (6-4, 6-1). Un’ora e venti minuti di gioco ha spazzato l’australiano. Solo il primo set ha mostrato un po’ di tensione si da parte di Sinner che di De Minaur, poi però l’altoatesino ha preso coraggio. Adesso Sinner entra di diritto nel club dei ragazzini terribili dove lo accolgono Carlos Alcaraz e Holger Rune.

El Pais scrive della vittoria del tennista italiano:

“La terza volta è quella buona per l’italiano Jannik Sinner che ha ottenuto il suo primo Masters 1000 e si è unito ai suoi compagni di generazione Carlos Alcaraz e Holger Rune. Era già con loro in termini di gioco e presenza. Nessuno dubita che i tre siano il futuro del tennis ma la gente chiede grandi titoli e l’italiano era l’unico che ancora non aveva vinto un trofeo importante, dopo gli Slam. Ai quattro dello spagnolo (due volte Madrid, Miami e Indian Wells) segue quello del danese (Paris-Bercy) e ora è l’italiano che, finalmente, supera l’ostacolo dopo aver battuto in finale Alex de Miñaur“.

La strategia conservativa dell’australiano non ha pagato. Sul 4-4 nel primo set, Sinner ha schiacciato sull’acceleratore. Così l’italiano ha trovato più sicurezza e fluidità, concludendo il secondo set sul 6-1.

“L’italiano ha servito e giocato meglio man mano che il set avanzava e si sentiva sempre più a suo agio. L’australiano stava cercando di aumentare il ritmo dei suoi colpi ma non c’è niente che a Jannik piaccia di più che giocare colpi veloci e intensi. In questo modo e senza opposizione finale ha vinto il secondo set, il torneo e il suo primo Masters 1000“.

Anche il Guardian scrive della vittoria di Sinner anche se in ottica De Minaur. In Inghilterra scrivono che l’italiano era troppo forte per lui, ma l’australiano ha comunque giocato bene ed è sulla strada per entrare nella top 10:

“Il destro cresciuto a Sydney ha combattuto magnificamente contro Sinner. Ma dopo un set di apertura molto competitivo con cinque interruzioni di servizio, De Minaur è stato infine sopraffatto dalla brillantezza di una stella nascente. Il sesto classificato nel ranking (ora al quarto posto, ndr) Sinner sta sbocciando sotto la guida dell’australiano Darren Cahill, che in precedenza ha guidato Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep al vertice della classifica mondiale”.

