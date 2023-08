Serie B, le sconfitte di Pirlo e Nesta certificano che non si vive di sola gloria (Corsport)

I ko di Reggiana e Sampdoria. Servono corsa, dinamismo e motivazioni forti. Così vince il Catanzaro di Vivarin che sgretola lo Spezia

Il campionato di Serie B sul Corriere dello Sport. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in tre partite per la Sampdoria di Pirlo.

Il campionato cadetto conferma che non sarà una passeggiata per nessuno. Dopo la sconfitta di Alessandro Nesta in casa, Reggiana piegata dal Palermo, cade ancora la Sampdoria di Pirlo, certificando che non si vive di sola gloria e di nomenclatura. Interpretare nel modo giusto il torneo è sempre difficile e serve qualità. Ma anche corsa, dinamismo e motivazioni forti. Così vince il Catanzaro di Vivarini capace di sgretolare uno Spezia che fatica a digerire la retrocessione nonostante Alvini questo torneo a Perugia abbia saputo farlo diventare una formidabile opportunità. Va meglio a un allenatore navigato e concreto come Ballardini che sbanca la Ternana complice il primo guizzo di Coda appena arrivato per continuare a fare gol.

