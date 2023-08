Serie A, Tim Vision la offre a 25 euro al mese fino a fine anno (C&F)

Dal 2024 l’abbonamento che comprende Dazn Standard, Infinity+, Disney+ e sei mesi gratis di Prime Video, ritornerà a 30 euro al mese

Da sabato inizia il campionato di Serie A 2023/24. Broadcaster e piattaforme di streaming fanno a gara per avere più abbonati possibili. Ormai il calcio in Italia lo possono guardare solo chi può concedersi il lusso di avere Dazn, Tim Vision e altre piattaforme streaming il cui costo non è proprio irrisorio.

Ma a tutto c’è rimedio e Tim Vision prova a convincere tifosi e appassionati con una maxi offerta valida solo fino al 31 dicembre, poi l’abbonamento ritornerà al costo originale. A riportare l’informazione è Calcio & Finanza:

“Per l’ultima parte del mese di agosto, anche Tim ha rinnovato la propria offerta al pubblico con la promozione TimVision Calcio e Sport, che comprende:

L’abbonamento a Dazn Standard con tutta la Serie A;

Infinity+ con la Champions League;

Tutto il catalogo Disney+;

Sei mesi gratis di Amazon Prime Video;

L’intrattenimento di TimVision.

Tutti questi abbonamenti vengono proposti assieme con un forte sconto, a 24,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023. Poi il prezzo diventa 29,99 euro al mese fino al termine della stagione. Non solo, il prezzo sarà conveniente anche ben oltre la scontistica applicata fino a fine anno, poiché il valore di mercato dei servizi offerti è superiore al costo proposto da Tim”.

Certo il vantaggio fornito dalla piattaforma di Tim non è irrilevante. Avere Serie A, Champions e tutto il catalogo di Disney+ e sei mesi gratis di Amazon Prime Video sembrano un’occasione da non perdere.

