Sarri: «Risultato un po’ bugiardo. Abbiamo sbagliato i primi 20’»

A Sky: «Sono soddisfatto dell’atteggiamento, così risolveremo i problemi. Milinković-Savić ha fatto altre scelte dobbiamo trovare altre soluzioni»

La Lazio perde per 0-1 in casa contro il Genoa e al termine della gara il tecnico, Maurizio Sarri, ha parlato a Sky

«Abbiamo sicuramente fatto dei passi in avanti anche solo per atteggiamento, abbiamo fatto una fase iniziale brutta, timorosa, poi dal 20′ abbiamo fatto anche bene. Ci è mancato il guizzo di alcuni calciatori che non sono in condizione. Il risultato ci condanna nasce se quello di questa sera mi sembra un po’ bugiardo, però c’è tanta strada da fare»

Cosa la preoccupa

«Mi preoccupa che abbiamo dei giocatori ancora non in condizione che si sono allenati pochissimo. Purtroppo in questo momento lo stiamo pagando ma se l’atteggiamento dei ragazzi è quello degli ultimi 70 minuti metteremo a posto i problemi che ancora abbiamo»

Troppa confusione

«Nel primi 20′ abbiamo perso tantissimi palloni in uscita e questo significa essere più esposti, dopo a livello di distribuzione della palla l’abbiamo fatta bene. A livello qualitativo sono i primi 20′ minuti che sono Tati scadenti. Di solito la qualità dei nostri attaccanti ci permette di risolvere le partite e questa sera abbiamo scavalcato troppo poco gli avversari»

Si sente la mancanza di Milinković-Savić

«Milinković-Savić ha fatto altre scelte ed è inutile continuare a pensarci, dobbiamo essere bravi a trovare altre soluzioni»

ilnapolista © riproduzione riservata