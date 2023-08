Sarri ha chiesto a Lotito di fare un altro tentativo per Zielinski e Mario Rui (Gazzetta)

Lotito ci riproverà, anche se i margini di manovra per il polacco sembrano davvero ridotti: 20 milioni l’offerta, 30 la richiesta

Maurizio Sarri non si arrende: vuole ancora Zielinski alla Lazio e nell’ultimo vertice di mercato con il presidente Lotito gli ha chiesto di fare un altro tentativo. Non solo per il polacco, ma anche per Mario Rui, che ancora non ha rinnovato con il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Lotito ci proverà, ma i margini di trattativa con il Napoli sembrano inesistenti.

“Il tecnico ha chiesto al presidente di fare un nuovo tentativo per Zielinski, da sempre il suo preferito per il dopo-Milinkovic. Il tentativo sarà fatto, anche se i margini di manovra sembrano davvero ridotti (20 milioni l’offerta, 30 la richiesta). In alternativa si sta affievolendo la pista Sow (lo svizzero è sempre più vicino al Siviglia), ma si è riaperta quella per lo svincolato Kamada (pronta una nuova proposta per il giapponese che è svincolato). Tramonta del tutto invece l’ipotesi Zakharyan: il russo – mollato dalla Lazio – sta per firmare con lo Strasburgo.

Non solo Zielinski, come dicevamo, ma anche Mario Rui.

“Ma Sarri ha chiesto a Lotito di fare un sondaggio per Mario Rui, che non ha ancora rinnovato il contratto col Napoli”.

Ieri, intanto, la Lazio ha voluto sottolineare con un comunicato ufficiale la totale armonia tra presidente e tecnico.

«Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto a Formello, ribadiscono la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla società, che è quotata in Borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità».

Sempre ieri, prima dell’uscita del comunicato, Lotito aveva parlato a Tag24:

«Sarri si vuole dimettere? Che scemenze. È tutto totalmente falso».

ilnapolista © riproduzione riservata