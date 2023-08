Sarri fa l’ospite d’onore: «Questa Lazio continua a essere superficiale, secondo tempo scadentissimo»

A Dazn: «non si può pensare che la ripresa sia figlia di un calo fisico, il secondo tempo è stato tutto così. C’è da lottare con questi fantasmi»

Sarri a Dazn dopo la sconfitta della Lazio a Lecce 2-1.

«Due gol in due minuti sono conseguenza di un secondo tempo scadentissimo, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita ma non sarebbe stato neanche giusto, hanno giocato quasi solo loro, forse solo loro, abbiamo pensato di difendere con quattro difensori, queste sono le conseguenze, secondo tempo difficilmente accettabile».

«Abbiamo giocato un secondo tempo di passività, poi ci sono i tre minuti in cui puoi buttare a monte la partita, non abbiamo neanche capito i momenti della partita, abbiamo verticalizzato quando dovevamo palleggiare, passività fino al limite della nostra area, sul secondo gol anche dentro. Dopo un primo tempo accettabile, male».

«La paura che ci sia un pizzico di superficialità in questa squadra ce l’ho sempre avuta, non si può pensare che sia figlia di un calo fisico, il secondo tempo è stato tutto così. Quindi c’è da lottare ancora con questi fantasmi,

«Abbiamo smesso di difender da squadra e basta che uno due non fanno i movimenti con l’intensità giusta, tutto va a rotoli».

«Il precampionato lascia il tempo che trova».

