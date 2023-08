Sainz: «Per stare nella Ferrari devi essere al top della tua carriera»

Al sito ufficiale Formula 1: «È vero, è impegnativo, è una squadra molto esigente dal punto di vista mentale perché c’è più pressione».

Carlos Sainz è un pilota della Ferrari da ormai 3 anni e vorrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Nella sua intervista al sito ufficiale della Formula 1 ha elogiato la scuderia:

«Sono molto orgoglioso. Arrivare a una scuderia come la Ferrari non è scontato, perché so quanto sia difficile e quanto significhi… Quanto mi è costato arrivare qui, quanti sacrifici ho fatto e quanto ho lottato. La Ferrari è un ottimo posto dove stare. Ogni gara sembra quasi una gara di casa per la quantità di supporto che ricevi da tutti i tifosi della Ferrari di tutto il mondo. È vero che è anche impegnativo, è una squadra molto esigente dal punto di vista mentale perché c’è più pressione in giro. Abbiamo molti sponsor e molti eventi a cui partecipare. Penso che devi essere al culmine della tua carriera per essere pienamente dentro al progetto Ferrari. Penso di essere in quella fase, sono ancora molto giovane ma allo stesso tempo esperto, e sto massimizzando il più possibile».

Il pilota spagnolo ha parlato anche del padre, campione del mondo di rally:

«Sono molto fortunato ad aver avuto come padre due volte campione del mondo rally che è stato in grado di insegnarmi molte cose sulla vita, molte cose sulle corse, specialmente sull’atteggiamento che devi avere. Se vuoi essere campione del mondo un giorno, o vuoi essere bravo in quello che vuoi fare, quelle esperienze alla fine servono da esempio. Sto usando i suoi insegnamenti il più possibile… a 28, 29 anni, mi insegna ancora delle cose, mi dà dei buoni consigli».

