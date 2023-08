Rizzoli: «Il tempo effettivo nel calcio è un’utopia»

L’ex arbitro a Sky: «Snaturerebbe troppo il gioco, interromperebbe dinamiche in cui una squadra può mettere in difficoltà l’avversario»

Tempo effettivo nel calcio, Nicola Rizzoli ex designatore arbitrale della Serie A, oggi responsabile del dipartimento arbitrale del Nord e Centro America (Concacaf), ha un’ampia intervista a “Sky Sport”.

«Si parla tanto della possibilità di inserire il tempo effettivo nel calcio. Per me rimarrà utopia perché va a interrompere dinamiche di gioco in cui una squadra può mettere in difficoltà un’altra. Avere quei dieci minuti in cui puoi mettere gli altri in difficoltà… È l’obiettivo del calcio far sì che l’altro sbagli per segnare un gol. Cambierebbe tanto, e la vedo difficile. Molto più corretto sarebbe calcolare il recupero in maniera adeguata e far sì che tutte le partite abbiano lo stesso minutaggio».

Il Var e le polemiche.

«Le polemiche ci saranno sempre, non si può giudicare il Var dalla polemica che fa parte del calcio come l’errore umano, Per quanto una macchina sia tecnologica, si può andare comunque fuori strada. Considera che quando abbiamo cominciato tutto il mondo poteva rivedere le immagini tranne l’arbitro. Il concetto era: diamo la possibilità all’arbitro di correggere un errore. Quello che fa e farà sempre polemica è l’uniformità di utilizzo, che è il lato umano e non tecnico».

Racconta un anedotto.

«Eravamo all’inizio, ed eravamo andati a fare una partita all’estero. Chiesi a Irrati come fosse tornare ad arbitrare senza Var (all’epoca lì non c’era ancora). Lui mi ha risposto che è come andare in una metropoli che non conosci e avere ancora lo startac anziché il telefono cellulare dotato di navigatore. Ti senti perso. Questo vuol dire che è uno di quegli step tecnologici rispetto a cui indietro non si torna».

Parla anche dell’impatto di Messi sulla Mls: “Noi (arbitri Concacaf, ndr) abbiamo l’ufficio proprio a Miami, lì l’entusiasmo è incredibile, e i sold out garantiti. Poi alla prima partita ha fatto subito gol…“

