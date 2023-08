Real Madrid, ufficiale l’arrivo di Kepa in prestito dal Chelsea per sostituire Courtois

Il portiere dei Blues arriva a Madrid con uno scambio secco di un anno, ma El Mundo si interroga sulla titolarità. Per Ancelotti la precedenza è di Lunin.

Real Madrid e Chelsea hanno raggiunto un accordo per Kepa. Il portiere dei Blues arriva in prestito da Londra per prendere il posto dell’infortunato Courtois.

Il club dei blancos ha annunciato sul sito:

“Real Madrid CF e Chelsea FC hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, che rimarrà legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno 2024”.

Non c’è nessun obbligo di riscatto o formula speciale che lega il giocatore ad altri scenari. Il Real Madrid lo ha preso per garantire un giocatore di qualità tra i pali in attesa del recupero di Courtois. Tuttavia, come fa notare El Mundo, potrebbe esserci un ulteriore indizio sulla scelta di Kepa:

“L’arrivo di Kepa apre un interrogativo sulla porta del Real Madrid e si tratta di chi sarà il titolare sotto la traversa bianca. Stando alle parole di Ancelotti, Kepa deve superare Lunin se vuole prendere il posto di Courtois. L’ex Chelsea però non è ‘solo un supporto’, come ha detto il tecnico, il suo background lo rende invece qualcosa di più importante, come un asso da giocare”.

Dunque, non sono ben chiare le gerarchie dei portieri. È sicuro, invece, il tempo che impiegherà il belga a rientrare. Almeno per i prossimi mesi, quindi fino alla seconda metà di campionato, il giocatore non sarà disponibile. Courtois si era infortunato lacerandosi il legamento crociato anteriore durante un allenamento, tanto da essere trasportato in barella lontano dal campo e costretto all’operazione. Il Real lo ha annunciato:

“Dopo gli esami effettuati al giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni”.

Il portiere del Chelsea verrà annunciato dal Real Madrid domani 15 agosto alle ore 13:30.

ilnapolista © riproduzione riservata