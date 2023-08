Raspadori falso otto, al posto di Kvara gioca Elmas (Corsport)

La formazione di Frosinone. “Garcia ha studiato soluzioni personali, anche un pizzico rischiose”. Raspadori al fianco di Lobotka e Zielinski

A Frosinone giocherà Raspadori mezz’ala al fianco di Lobotka e Zielinski e sulla destra Elmas al posto di Kvaratskhelia. È quanto scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Garcia ha studiato soluzioni personali, anche un pizzico rischiose, e in una vigilia piena di riflessioni è emersa un’indicazione insolita, non inedita ma sorprendente, perché Raspadori, almeno nel Napoli con le casacchine, s’è industriato da mezzala, un falso otto si direbbe, al quale disegnare un futuro alternativo, lui che già nelle corde ha una natura varia ma da attaccante; e il tridente prevede dunque interpretazioni già consolidate – almeno quelle – con Politano a destra, Osimhen al centro e quel tuttofare di Elmas in vantaggio netto – si direbbe nettissimo per fare il mancino e per garantire equilibri e coperture.

