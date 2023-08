Politano, l’agente Giuffredi: «Lindstrom? Matteo non è secondo a nessuno, sposta gli equilibri»

A Radio Crc: «Sente la fiducia dell’allenatore che non lo ha mai messo in discussione, ma deve capire che c’è concorrenza»

L’agente di Politano, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Giuffredi ha commentato l’arrivo di Lindstrom al Napoli e come cambierebbe il ruolo di Politano con l’arrivo del danese:

«Il Napoli è una grande squadra e nelle grandi squadre c’è concorrenza, Politano può solo fare bene e non è secondo a nessuno. È un giocatore che sposta gli equilibri».

L’agente di Politano ha poi elogiato le qualità dell’esterno azzurro e anche quelle di Di Lorenzo, altro suo assistito:

«Le qualità e le prestazioni che stanno facendo Politano e Di Lorenzo sono di un livello altissimo. Politano sente la fiducia dell’allenatore che non lo ha mai messo in discussione, ma dovrà essere bravo a capire che c’è concorrenza».

Le parole di Giuffredi possono essere utili a mantenere la tranquillità di Politano. È opinione di diversi esperti che, con l’arrivo di Lindstrom, Garcia potrebbe realizzare il famoso 4-3-2-1, oppure giocare con i tre dietro a Osimhen. A farne le spese sarebbe l’esterno italiano. Ne scriveva qualche giorno fa la Gazzetta:

“Avrete notato la posizione da cui Kvaradona ha passato il pallone vincente per Di Lorenzo. Una posizione da mezzala destra, o da trequartista se volete. Sicuramente qualche decina di metri più interno a quella linea dell’out di sinistra che spesso era stato riferimento nella scorsa stagione. Questo è uno dei cambiamenti che sta richiedendo Rudi Garcia e che potrà veramente aumentare l’efficacia sotto rete della squadra campione d’Italia. Ora c’è un Jesper Lindstrøm in più, giocatore decisamente diverso per caratteristiche da Politano e Lozano. Con il danese dai piedi buoni, Garcia nel tempo potrebbe varare un 4-3-2-1, vale a dire un tridente più “stretto” e capace di sfondare la linea con la qualità di giocata proprio dei trequartisti alle spalle del nigeriano. Insomma ci sono i presupposti per potersi divertire, in campionato ma anche in Champions”.

ilnapolista © riproduzione riservata