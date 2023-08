Per Abodi “nessuna partecipazione collega Mezzaroma a Lotito”. Ma è il cognato

Il ministro in Parlamento per le nomine di Sport e Salute: “Il conflitto di interessi è regolato dal principio dell’autoresponsabilità”. Berruto: “Ma non ce n’era un altro?”

“Ho letto con rispetto alcune preoccupazioni in merito al tema del conflitto di interesse” di Marco Mezzaroma, appena nominato presidente di Sport e Salute. Per “Un percorso comune con il senatore Claudio Lotito nella Salernitana, un rapporto che si è interrotto la scorsa stagione – non pacificamente direi fuori verbale, ma è un dato – e non ci sono partecipazioni al momento che colleghino Mezzaroma al senatore Lotito”. Peccato che Lotito e Mezzarono sono cognati. Ma Andrea Abodi il legame di parentela acquisita non rappresenta un “collegamento” tra i due. Il ministro per lo Sport e i Giovani lo ha detto in audizione davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato.

Per quanto riguarda la nomina, ha detto Abodi, “Marco Mezzaroma è persona qualificata con competenze professionali e personali e per la conoscenza del mondo sportivo”, e anche dal punto di vista “dei comportamenti, che non credo sia un fatto secondario. Sono profondamente convinto delle nomina che ho fatto”.

E ribadisce: “Credo che, anche nell’ambito delle prerogative che saranno attribuite al presidente, non ci siano profili di conflitto di interesse. Resta il fatto che il conflitto di interessi è regolato dal principio dell’autoresponsabilità: verrà fatta firmare una audiodichiarazione per ora al designato, che certifichi l’assenza di profili”.

Tra le repliche quella del deputato del Pd Mauro Berruto: “Lei parlando della nomina del presidente ha omesso di dire che – oltre ai rapporti di società terminati – esiste anche un rapporto familiare, visto che Mezzaroma è comunque il cognato del senatore Lotito: nulla contro la persona, ma mi interessa il metodo nelle scelte. Mi fa piacere che Mezzaroma firmerà un’autodichiarazione in cui certifica che non ci saranno conflitti di interesse, resta il fatto che il cognato presidente di una squadra di calcio che gioca in serie A (la Lazio, ndr) affitterà lo stadio Olimpico – nella mission della gestione di Sport e Salute – dal cognato che quella società la presiede. Molto banalmente mi viene da dire: ma non ce n’era un altro? Qualcuno che non generasse questi retropensieri che magari ingigantiamo ma che ci sembrano leciti?”.

