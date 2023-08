Osimhen, la strategia ma anche i rischi del rinnovo a oltre 10 milioni (Gazzetta)

Tesoretto che servirà al presidente per soddisfare le ambizioni economiche del suo centravanti cannoniere. Ancora non c’è la firma sul prolungamento al 2026, ma quando sarà sottoscritto per la prima volta il club campione d’Italia – nei 19 anni di gestione Filmauro – pagherà uno stipendio di oltre dieci milioni netti a stagione. Una manovra per certi versi rischiosa ma che ha una strategia di fondo. Prima di tutto per non dare un segnale di smantellamento al gruppo squadra stesso, oltre che a tutto l’ambiente, dopo la vittoria dello scudetto. In fin dei conti 120 milioni si potevano incassare subito nella cessione del fortissimo nigeriano, ma sostituirlo sarebbe stato comunque un problema oggi. Al tempo stesso – altra faccia della medaglia – dopo due anni di tagli sugli ingaggi il nuovo contratto di Osimhen rischierebbe di innescare le richieste al rialzo di altri procuratori.

Vedi Kvaratskhelia che vuole sei milioni di ingaggio.