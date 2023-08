Osimhen, De Laurentiis mette un punto: per ora si procede così, poi si valuteranno eventuali ritocchi (CorSport)

Dieci incontri con l’agente non sono bastati a trovare un accordo, ora il presidente si appella alla giurisprudenza. Domani partirà per una vacanza

«Osimhen resta, ha ancora due anni di contratto e i contratti si rispettano». Parola di De Laurentiis, ieri, a Sky Sport. Il presidente del Napoli ha invitato i tifosi e i media a «stare sereni». Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, commenta le parole di De Laurentiis e lo stato dell’arte circa il rinnovo di Osimhen.

“Il decimo appuntamento con il manager del centravanti è stato appena consegnato agli archivi e la maratona del rinnovo non è ancora ultimata, non si intravedono fumate – né bianche, né grigie, né nere e neppure azzurre – e adesso, però, viene evocata la giurisprudenza, che fa fede in quel carteggio firmato nell’estate del 2020. È la decima volta – tra Dimaro e Castel di Sangro – che Calenda, il manager (spossato) del centravanti si ritrova faccia a faccia con il presidente e il sipario sta calando anche su questa seconda fase del ritiro, stasera si chiude, ma soprattutto stamani De Laurentiis partirà per una mini vacanza, rinuncerà all’amichevole (da guardare in tv) e si proietterà sul campionato, lasciando il rinnovo nell’aria”.

Per il momento, scrive il quotidiano sportivo, “De Laurentiis si limita a ricordare a Calenda e ad Osimhen i vecchi impegni, quelli del patto di luglio2020”.

“Le parole non si interpretano e quando De Laurentiis parla di ‘contratto da rispettare’ sistema, sino a prova contraria, un punto sulla questione: per ora si procede così, senza ritocchini, poi si capirà se esistono i margini per accontentare Osimhen e soprattutto il Napoli, che ha una sua politica dalla quale vuole derogare ma senza esagerare, arrivando sino al 2027 ma senza dissanguarsi. Ma se dieci appuntamenti non sono stati sufficienti per prendere carta e penna, ce ne è sempre almeno un undicesimo per avvicinarsi, stringersi la mano e stappare lo spumante”.

Ieri sera De Laurentiis e Calenda hanno cenato nuovamente insieme, scrive il CorSport. “E sorridevano”.

