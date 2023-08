Non molti credono nel Napoli per lo scudetto, Garcia è un po’ sottovalutato (la Bbc)

Anche se ha tenuto tutti i big tranne Kim. È la partenza di Spalletti a sollevare dubbi. Napoli è esigente e De Laurentiis un personaggio difficile

Sabato comincia il campionato di Serie A. Ne scrive anche la Bbc, riportiamo il giudizio sul Napoli.

Il Napoli è stata una delle squadre più attraenti d’Europa la scorsa stagione, ha catturato il cuore degli sportivi neutrali. Eppure non sono in molti a credere in un bis per lo scudetto.

Tranne Kim il Napoli è riuscito a trattenere i suoi grandi talenti ma è la partenza di coach Luciano Spalletti che ha sollevato dubbi sulle loro chance in questa stagione. Spalletti è un genio tattico e quello che ha costruito a Napoli sarà ricordato per sempre. Rudi Garcia è davvero la scelta ideale per sostituirlo? Il francese è forse un po’ sottovalutato. Arrivò alla Roma nel 2013, Garcia li portò a sfidare una Juventus ferocemente dominante. E anche se non vinsero, finirono col record di punti del club – 10 in più rispetto a quando vinsero il campionato nel 2001. Quel record è stato battuto solo da Luciano Luciano Spalletti.

Ora Garcia ha la possibilità di superare il suo predecessore. È eccellente nel far crescere i talenti e offre ai suoi attaccanti tutta la libertà che desiderano garantendo una difesa rigida. È stato anche l’uomo che ha eliminato sia la Juventus che il Manchester City dalla Champions League per raggiungere la semifinale con il Lione nel 2020.

Con un Napoli così ben costruito, Garcia deve garantire continuità per portare più successi. Napoli sarà una città esigente; il proprietario Aurelio De Laurentiis è un personaggio difficile con cui convivere. Toccherà a Garcia l’onere di mantenere la calma e bloccare i rumors.

