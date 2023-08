Nicola di Bari: «Ho cominciato a cantare per aiutare un gelataio rimasto senza voce»

«La proposi a Gianni, come a Patty Pravo, Modugno, Endrigo. Ma erano tutti già impegnati. E serviva l’accoppiata. Mi folgorarono i giovani Ricchi e Poveri. Fu la loro grande chance e la sfruttarono»

È davvero la chitarra in sala incisione le suonò Lucio Battisti?

«Certo. Un grande amico. A volte scontroso, ma che genio. Il testo fu risistemato da Mogol. L’avevamo scritto io e Agnese per salutare la nostra primogenita Ketty. Con un figlio nasce una storia nuova per la tua vita, se non lo provi non puoi capirlo. Sono uno strenuo sostenitore della famiglia»