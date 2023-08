Nell’ultima Champions il Napoli ha incassato 82,7 milioni di euro (Gazzetta)

All’Inter 98, al Milan 86,3. Dall’anno prossimo, col nuovo formato (che prevede più partite), i club guadagneranno ancora di più

82,7 milioni è la cifra incassata dal Napoli per l’ultima Champions League in cui gli azzurri sono arrivati ai quarti di finale.

Tra le italiane nella Champions ‘22-23 al momento ci sono 98 milioni per l’Inter, 86,3 per il Milan e 82,7 per il Napoli, cifre che però sono destinate a gonfiarsi grazie a due voci al momento incluse solo parzialmente: il coefficiente di ogni club, calcolato su base decennale e al quale per la Champions ‘23-24 saranno destinati 600,6 milioni di euro, e il market pool, ovvero la suddivisione interna per le squadre di ogni federazione dei diritti tv, una fetta che per la Champions in partenza ora sarà di 300,3 milioni di euro.

