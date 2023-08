Osimhen porta il Napoli in vantaggio a Frosinone: 1-2 al 42esimo

Harroui dal dischetto ha portato in vantaggio i ciociari di Di Francesco. Poi il pareggio dell’esterno con tiro da fuori area. Gol annullato a Raspadori per fuorigioco di Cajuste

Frosinone-Napoli 1-2 al 42esimo. Grande gol di Osimhen di destro su assist di Di Lorenzo.

Annullato al 35esimo il gol del vantaggio di Raspadori per fuorigioco di Cajuste.

Il Napoli va subito sotto a Frosinone, dopo appena sei minuti di gioco. Calcio di rigore per un fallo ingenuo di Cajuste schierato da Garcia dal primo minuto. Harroui ha spiazzato Meret e ha portato i ciociari in vantaggio. La partita è appena cominciata, così come il campionato.

Al 24esimo il pareggio del Napoli con tiro di Politano da fuori area.

Al 35esimo gol annullato a Raspadori. Politano crossa sul secondo palo dove Osimhen e Olivera si contrastano, la palla arriva all’ex Sassuolo che schiaccia col sinistro e supera Turati. Vantaggio Napoli, rete poi annullata dopo l’intervento del Var per un fuorigioco di Cajuste ad inizio azione.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Garcia.

ilnapolista © riproduzione riservata