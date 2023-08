Napoli, si ferma anche Zielinski: centrocampo acciaccato con il Girona

Botta al ginocchio per il polacco che potrà sostenere al massimo uno spezzone di gara. Demme ed Elmas rientreranno con calma, Gaetano è ancora out

Oggi il Napoli affronterà il Girona nella seconda amichevole in programma nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Garcia è alle prese con qualche problema a centrocampo dopo gli acciacchi di Lobotka ed Elmas e il nuovo stop tra le fila della squadra, stavolta di Zielinski che ieri si è fermato in allenamento per una botta al ginocchio. Lobotka ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ma Elmas è rimasto ancora alle prese con il lavoro personalizzato.

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sugli infortunati a centrocampo:

“Il centrocampo esprime tanti acciacchi, Zielinski ieri ha seguito gran parte dell’allenamento in panchina dopo uno scontro di gioco, Demme ed Elmas rientreranno gradualmente, ieri hanno svolto un po’ di lavoro con il pallone ma non sono ancora in gruppo, Gaetano è ancora out tra palestra ed esercizi fisici. Demme non sarà in campo oggi, Elmas e Zielinski disputeranno uno spezzone di gara”.

La Gazzetta dello Sport:

“Contro il Girona (ore 18.30, diretta Sky in pay per view) il tecnico francese valuta se riconfermare l’attacco a quattro punte nel 4-2-3-1 o riassestarsi sul 4-3-3, che dovrebbe essere anche quest’anno la stella polare azzurra. Ma ieri si è fermato anche Zielinski (botta al ginocchio) mentre sono rientrati ad allenarsi in gruppo Lobotka e Elmas, acciaccati fino a qualche giorno fa. Insomma, le alternative in mediana rischiano di essere poche quindi è possibile un assetto diverso. Da capire chi tra Ostigard e Juan Jesus affiancherà poi Rrahmani al centro della difesa, rimasta orfana di Kim e ancora in attesa del suo erede. Con l’Hatayspor ha giocato il norvegese, serio candidato a una maglia da titolare anche per il debutto in A contro il Frosinone, in programma il prossimo 19 agosto. Il tempo stringe, serve trovare già l’assetto da gara”.

